Киев обновил антирекорд по коронавирусу

В Киеве за минувшие сутки более 140 новых случаев
Киев обновил антирекорд по суточной заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки в столице выявили еще 142 случая.
Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
По его словам, ситуация с заболеваемостью в Киеве ухудшается, а за минувшие сутки коронавирус выявили еще у 142 человек. С начала эпидемии в столице 4 866 подтвержденных случаев COVID-19.
За минувшие сутки заболели:
Среди заболевших четверо медиков, в больницы госпитализировали 16 человек. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 21 и в Деснянском - 20, в Печерском и Дарницком районах - по 19 случаев.
Напомним, на 27 июня в Украине зафиксировано почти 950 новых случаев коронавируса, за минувшие сутки умерли 24 человека.
Минздрав уже готовит третью волну больниц из-за ситуации с COVID-19.
Автор: РБК-Украина