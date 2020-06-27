Киев обновил антирекорд по коронавирусу

Фото: ситуация в Киеве ухудшается (РБК-Украина)

В Киеве за минувшие сутки более 140 новых случаев

Киев обновил антирекорд по суточной заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки в столице выявили еще 142 случая.

Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, ситуация с заболеваемостью в Киеве ухудшается, а за минувшие сутки коронавирус выявили еще у 142 человек. С начала эпидемии в столице 4 866 подтвержденных случаев COVID-19.

За минувшие сутки заболели:

72 женщины в возрасте от 19 до 75 лет

60 мужчин в возрасте от 21 до 94 лет

6 девочек от 9 до 16 лет и 4 мальчиков- от 2 до 15 лет.

Среди заболевших четверо медиков, в больницы госпитализировали 16 человек. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 21 и в Деснянском - 20, в Печерском и Дарницком районах - по 19 случаев.

Напомним, на 27 июня в Украине зафиксировано почти 950 новых случаев коронавируса, за минувшие сутки умерли 24 человека.

Минздрав уже готовит третью волну больниц из-за ситуации с COVID-19.

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Автор: РБК-Украина