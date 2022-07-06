На Киев надвигается гроза

В Киеве сегодня, 6 июля погода ухудшится. Ожидаются гроза, град и сильные порывы ветра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт КГГА.
По прогнозу синоптиков, днем 6 июля в столице ожидаются гроза, в отдельных районах град и шквалы ветра 15-20 м/с (И уровень опасности, желтый).
Как сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, городские службы готовятся к ухудшению погодных условий.
В КГГА также напомнили об основных рекомендациях, которых следует придерживаться жителям города во время сильного ветра:
Напомним, сегодня в Украине сегодня в западных, северных областях и местами в центральных регионах погода ухудшится. Ожидается штормовой ветер и ливни с грозами.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.