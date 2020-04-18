Киев на месяц обеспечен необходимым для борьбы с коронавирусом, - Кличко

Городской глава Киева Виталий Кличко заявил, что столица на месяц обеспечена всем необходимым для борьбы с коронавирусом. Об этом он сказал в пятницу в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера".

По словам Кличко, медицинская отрасль готова, а учреждения оснащены.

«Мы готовы. Медицинская отрасль готова. Все медицинские учреждения, специализирующиеся на инфекционных болезнях, полностью оснащены, что касается защиты и оборудования. Город Киев получил большую часть тех материалов, которые крайне необходимы. То есть на следующий месяц город обеспечен", - сказал Кличко.

Напомним, ранее сообщалось, что в случае большого скопления людей во время пасхальных праздников, полиция будет привлекать силы специального назначения.

сообщали, что вакцина против коронавируса появится не ранее чем через год. При этом пик пандемии COVID-19 в мире еще впереди.

Также РБК-Украина писало, что по состоянию на 17 апреля, в мире зафиксировали 153 245 смерти от коронавирусной инфекции. Всего заражены более 2,2 млн человек.