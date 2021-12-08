Киев - лидер по вакцинации в Украине, - Ляшко

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на этом заявление на брифинге в среду, 8 декабря, министра здравоохранения Виктора Ляшко.

"50-процентная отметка с полным курсом вакцинации сегодня преодолена только в городе Киеве, где уже сделали две прививки более 65% киевлян. Первой дозой в Киеве вакцинировано более 67% взрослых", - сказал Ляшко.

По словам министра, среди других регионов наибольшее количество вакцинированных двумя дозами в Киевской области - почти 49%. Что касается количества жителей, вакцинированных по крайней мере одной дозой, отметку в 50% пересекли только три региона. Кроме Киева это Киевская область (55% вакцинированных одной дозой) и Полтавская область (почти 52%).