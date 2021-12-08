Киев - лидер по вакцинации в Украине, - Ляшко
Лидером по уровню вакцинации населения среди всех регионов Украины является Киев.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на этом заявление на брифинге в среду, 8 декабря, министра здравоохранения Виктора Ляшко.
"50-процентная отметка с полным курсом вакцинации сегодня преодолена только в городе Киеве, где уже сделали две прививки более 65% киевлян. Первой дозой в Киеве вакцинировано более 67% взрослых", - сказал Ляшко.
По словам министра, среди других регионов наибольшее количество вакцинированных двумя дозами в Киевской области - почти 49%. Что касается количества жителей, вакцинированных по крайней мере одной дозой, отметку в 50% пересекли только три региона. Кроме Киева это Киевская область (55% вакцинированных одной дозой) и Полтавская область (почти 52%).
Ранее мэр Киева, лидер партии "УДАР" Виталий Кличко сообщал, что в столице сделали почти 3 млн прививок. По информации Кличко, в столице работают 157 пунктов вакцинации, 21 мини-вакцинальный центр на базе Центров первичной медико-санитарной помощи и 63 мобильные бригады. С осени открылось 45 временных вакцинальных центров в ТРЦ.
7 декабря Киевсовет поддержал инициативу городского головы Киева, лидера "УДАРа" Виталия Кличко о награждении столичных медиков первого и второго звеньев дополнительной премией за "настоящий героизм при преодолении пандемии и проведении кампании по вакцинации". Врачи получат из городского бюджета по 10 тыс. грн, средний медицинский персонал - по 8 тыс. грн, младший - по 6 тыс. грн.