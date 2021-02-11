Киев хочет купить 1 млн доз COVID-вакцины: горсовет выделил 140 млн гривен

Депутаты Киевского горсовета выделили 140 млн гривен на вакцинацию киевлян от коронавируса. Городские власти хотят купить 1 миллион доз вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА).

"Мы должны предупредить массовое распространение болезни. Защитить, прежде всего, наиболее уязвимые категории населения и людей, от работы которых зависит жизнедеятельность города", - сказал мэр Виталий Кличко.

Этой вакциной столичные власти планируют вакцинировать пол миллиона уязвимых категорий киевлян. Вакцину хотят закупить напрямую у производителя, какого именно - не уточняют.

Напомним, недавно Евросоюз разрешил Польше перепродать Украине более миллиона доз вакцины от коронавируса. Еврокомиссия помогает с оформлением необходимых документов.

Добавим, Украина ожидает получения вакцин от коронавируса четырех производителей, больше о них вы можете прочитать в материале РБК-Украина.

Как писало РБК-Украина, украинский Минздрав планирует начать вакцинацию населения с 15 февраля, однако точная дата зависит от поставок.