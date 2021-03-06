Вспышка COVID в Украине: шести регионам дали неделю, чтобы обеспечить больницы кислородом
Киев и еще пять областей не обеспечили 80% больничных коек для пациентов с коронавирусом доступом к кислороду. Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) поручила этим регионам принять безотлагательные меры для обеспечения кислородом больничных коек.
Об этом сообщает правительственный портал.
Отмечается, что не достаточно обеспечены больничные кровати кислородом в Закарпатской (78% имеют централизованное снабжение кислорода или доступ к кислородным концентратам), Ивано-Франковской (74%,) Одесской (70%), Ровенской (72%), Черновицкой (78%) областях и в Киеве (78%).
"Именно поэтому комиссия ТЭБ и ЧС поручила председателям Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской, Ровенской, Черновицкой областных и Киевской городской госадминистраций принять безотлагательные меры по обеспечению подачей кислорода не менее 80% коечного фонда, отведенного для госпитализации больных коронавирусной болезни COVID-19 и о результатах проинформировать Кабинет министров в недельный срок", - сообщили в правительстве.
Напомним, сегодня в Украине расширили "красную" зону карантина - в нее внесли Закарпатскую область.
Также РБК-Украина писало, что Киев попал в "оранжевую" зону карантина. В столице превышен показатель госпитализаций.
Отметим, всего в Украине за вчера выявили более 9 тысяч новых случаев коронавируса. В Киеве и еще 8 областях - более полутысячи заражений.