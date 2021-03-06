Вспышка COVID в Украине: шести регионам дали неделю, чтобы обеспечить больницы кислородом

Киев и еще пять областей не обеспечили 80% больничных коек для пациентов с коронавирусом доступом к кислороду. Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) поручила этим регионам принять безотлагательные меры для обеспечения кислородом больничных коек.

Отмечается, что не достаточно обеспечены больничные кровати кислородом в Закарпатской (78% имеют централизованное снабжение кислорода или доступ к кислородным концентратам), Ивано-Франковской (74%,) Одесской (70%), Ровенской (72%), Черновицкой (78%) областях и в Киеве (78%).

"Именно поэтому комиссия ТЭБ и ЧС поручила председателям Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской, Ровенской, Черновицкой областных и Киевской городской госадминистраций принять безотлагательные меры по обеспечению подачей кислорода не менее 80% коечного фонда, отведенного для госпитализации больных коронавирусной болезни COVID-19 и о результатах проинформировать Кабинет министров в недельный срок", - сообщили в правительстве.