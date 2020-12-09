Киев не будет массово тестировать на COVID: сделать ПЦР миллионам почти нереально

Массовое тестирование на COVID-19 в Киеве проводиться не будет. Для этого не хватит тестов и мобильных лабораторий, а делать тестирование не в рамках всей страны малоэффективно.

Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, массовое тестирование нужно делать в масштабе всей страны. Он также прокомментировал заявление премьера Дениса Шмыгаля о намерении провести такое тестирование в крупных городах.

"По мнению специалистов, такое тестирование может выявить 25-30% бессимптомных носителей коронавируса. Но такую инициативу будет реализовать нелегко, сделать ПЦР-тесты миллионам украинцам почти нереально. Во-первых, у нас нет такого количества тестов. Во-вторых, нужны передвижные лаборатории и специалисты, которые в них будут работать. Таких возможностей я у государства не вижу", - заявил Кличко.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов уже опроверг заявление Шмыгаля о подготовке тотального тестирования.

В то же время, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", 79% украинцев поддерживают идею массового тестирования населения и обязательную изоляцию выявленных больных.