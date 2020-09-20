Киев и 22 области не готовы ослабить карантин, - Минздрав

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

По состоянию на 20 сентября в Украине ослабить карантин не могут 22 области. В этом списке также оказался Киев.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Во всех этих регионах превышен допустимый показатель заболеваемости COVID-19, который не должен превышать 40 человек на 100 тысяч населения. В частности, в Тернопольской области этот показатель составляет 388,3.

Ослабить карантин не могут в Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Черкасской, Черновицкой и Черниговской, Днепропетровской, Донецкой, Полтавской областях.

Готовы смягчить ограничения лишь Кировоградская и Херсонская области.

Напомним, за последние сутки в Украине подтвердили 2966 новых случаев коронавирусной болезни, 41 человек скончался.

Также РБК-Украина писало, что ранее Минздрав обновил список стран, в которых самая сложная эпидемиологическая ситуация.