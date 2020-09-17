Киев и 19 областей не готовы ослабить карантин

По состоянию на 17 сентября ослабить карантин в Украине не готовы Киев и 19 областей. Наиболее напряженная ситуация остается в Тернопольской области.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Помимо украинской столицы, к ослаблению карантина не готовы Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.

Средняя заболеваемость по Украине достигла 99,8 случаев на 100 тысяч населения за 14 дней. В Киеве этот показатель составляет 144,7, в Ивано-Франковской области - 159,0, Одесской - 117,5, Тернопольской - 362,7, Черновицкой - 224,1.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала эпидемии в Украине фиксируется самый большой суточный прирост заболеваемости коронавирусом - 3584 случая. Предыдущий антирекорд был почти на 400 случаев меньше.

Накануне Кабмин обновил условия разделения на зоны карантина, в частности, теперь в "красную зону" будут относить при заболеваемости в регионе в пять раз выше, чем в среднем по стране.