Кидал гранаты в полицейских. Во Львове задержали правонарушителя

По его словам, полицейским во Львове сообщили о неадекватном мужчине, который приставал к прохожим. Но после прибытия правоохранителей, все "начало происходить как в боевике".

"Мужчина с признаками наркотического опьянения бросает в направлении полицейских гранату, через мгновение вторую в салон служебного автомобиля. Быстро вызвали подкрепление и задержали гренадира... Это счастье, что никто не пострадал", - рассказал Белошицкий.

Он отметил, что такое происшествие является признаком необходимости постоянно сохранять бдительность, поскольку "опасность может ожидать везде".

Задержание правонарушителя во Львове (facebook.com/Bilosh)