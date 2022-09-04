UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кидал гранаты в полицейских. Во Львове задержали правонарушителя

Иллюстративное фото: во Львове мужчина кидал гранаты в полицейских (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Во Львове правонарушитель не хотел добровольно выполнять требования полицейских и начал бросать гранаты в их сторону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексея Белошицкого в Facebook.

По его словам, полицейским во Львове сообщили о неадекватном мужчине, который приставал к прохожим. Но после прибытия правоохранителей, все "начало происходить как в боевике".

"Мужчина с признаками наркотического опьянения бросает в направлении полицейских гранату, через мгновение вторую в салон служебного автомобиля. Быстро вызвали подкрепление и задержали гренадира... Это счастье, что никто не пострадал", - рассказал Белошицкий.

Он отметил, что такое происшествие является признаком необходимости постоянно сохранять бдительность, поскольку "опасность может ожидать везде".

Задержание правонарушителя во Львове (facebook.com/Bilosh)

Напомним, ранее стало известно, что в одном из жилых массивов Днепра мужчина кинул из окна гранату в людей. От взрыва пострадал 11-летний ребенок.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львовполиция