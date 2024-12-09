Кібернасильство, як одна із форм домашнього насильства: куди звертатися за допомогою

Існує багато форм домашнього насильства: фізичне, економічне, психологічне і сексуальне. Однією із них є і кібернасильство.
Як його розпізнати та де шукати допомогу РБК-Україна розповідає із посиланням на Урядовий портал.
Кібернасильство може проявлятися різними способами. Його можуть застосовувати партнер чи партнерка, зокрема й колишні, або інші родичі. Це може впливати на психоемоційний стан людини, викликати відчуття страху, тривоги та безпорадності. Кривдники можуть:
Законодавство України не виділяє кібернасильство як окрему форму домашнього насильства. Однак його можна кваліфікувати як психологічне чи сексуальне насильство, залежно від обставин.
Юридична практика показує, що кібернасильство часто поєднується з іншими видами насильства. Наприклад, за одним із випадків чоловік надсилав колишній дружині відео, де змушував дітей принижувати її, що суд визнав психологічним насильством.
У випадку застосування до вас кібернасильства допомогу можна отримати до системи безоплатної правничої допомоги (БПД). Це державна мережа точок доступу до юридичної допомоги. Допомогу тут можна отримати як офлайн, так і онлайн. Юристи допоможуть проконсультуватися, звернутися до поліції та підготувати матеріали для заяви.
Можна звернутися до поліції. Для цього потрібно звернутися до найближчого відділку, зателефонувати на гарячу лінію за номером "102" або подати електронне звернення до кіберполіції за посиланням ticket.cyberpolice.gov.
За порадою та допомогою українці можуть звернутися на "Урядову гарячу лінію" за номером "15-47".
Деякі категорії українців можуть отримати безоплатну допомогу зі зверненням до суду. БПД може призначити юриста чи адвоката, який безоплатно буде представляти ваші інтереси в суді або допоможе підготувати усі необхідні заяви. Отримати безоплатну допомогу можуть:
Нагадаємо, в Україні з 19 грудня 2024 року почне діяти закон, який посилює покарання за домашнє насильство. Нові положення включають розширений захист неповнолітніх, зокрема визнання дітей постраждалими навіть у випадку, коли насильство відбувалося в їхній присутності.
Також РБК-Україна розповідало, що в Україні триває нова хвиля кампанії "Розірви Коло", спрямованої на боротьбу з домашнім та гендерно зумовленим насильством. Майже кожна четверта жінка в Україні зазнала фізичного насильства, проте звертається за допомогою лише кожна третя постраждала. У 2023 році кількість звернень щодо насильства зросла на 17% і сягнула 291 428 випадків.
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