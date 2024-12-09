Кібернасильство, як одна із форм домашнього насильства: куди звертатися за допомогою

Існує багато форм домашнього насильства: фізичне, економічне, психологічне і сексуальне. Однією із них є і кібернасильство.

Як його розпізнати та де шукати допомогу РБК-Україна розповідає із посиланням на Урядовий портал .

Кібернасильство може проявлятися різними способами. Його можуть застосовувати партнер чи партнерка, зокрема й колишні, або інші родичі. Це може впливати на психоемоційний стан людини, викликати відчуття страху, тривоги та безпорадності. Кривдники можуть:

контролювати дії партнера/ки в інтернеті, перевіряти повідомлення, соцмережі або зловживати доступом до облікових записів

погрожувати публікацією особистих фото чи відео

примушувати ділитися паролями та особистою інформацією

ображати чи цькувати через інтернет

викладати приватні матеріали без згоди жертви

постійно надсилати повідомлення чи створювати нові акаунти для стеження

Яка відповідальність передбачена

Законодавство України не виділяє кібернасильство як окрему форму домашнього насильства. Однак його можна кваліфікувати як психологічне чи сексуальне насильство, залежно від обставин.

Юридична практика показує, що кібернасильство часто поєднується з іншими видами насильства. Наприклад, за одним із випадків чоловік надсилав колишній дружині відео, де змушував дітей принижувати її, що суд визнав психологічним насильством.

Куди звертатися за допомогою

У випадку застосування до вас кібернасильства допомогу можна отримати до системи безоплатної правничої допомоги (БПД). Це державна мережа точок доступу до юридичної допомоги. Допомогу тут можна отримати як офлайн, так і онлайн. Юристи допоможуть проконсультуватися, звернутися до поліції та підготувати матеріали для заяви.

Можна звернутися до поліції. Для цього потрібно звернутися до найближчого відділку, зателефонувати на гарячу лінію за номером "102" або подати електронне звернення до кіберполіції за посиланням ticket.cyberpolice.gov.

За порадою та допомогою українці можуть звернутися на "Урядову гарячу лінію" за номером "15-47".

Деякі категорії українців можуть отримати безоплатну допомогу зі зверненням до суду. БПД може призначити юриста чи адвоката, який безоплатно буде представляти ваші інтереси в суді або допоможе підготувати усі необхідні заяви. Отримати безоплатну допомогу можуть: