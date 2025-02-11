Кібератака залишила половину Полтави без опалення: деталі інциденту

У вівторок, 11 лютого, хакери атакували "Полтаваобленерго". Це призвело до масштабного збою у теплопостачанні міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Полтаваобленерго".

Як розповіли у компанії, сьогодні вранці внаслідок кіберінциденту було втрачено зв'язок із диспетчерською службою та 56 котельнями "Полтаватеплоенерго". В результаті 14 з них зупинилися.

"Відразу після цього всі відповідальні служби підприємства були задіяні у включення котелень в ручному режимі керування. Інтервал часу, в якому котельні були зупинені, не виходить за межі допустимого технологічного процесу", - сказано у повідомленні.

Наразі усі котельні підприємства надають послуги споживачам. Також тривають роботи з оновлення програмного забезпечення та відновлення зв'язку з диспетчерською службою.

Остаточно роботи мають завершитися до кінця дня.

Нічний удар по Полтавській області

Варто зауважити, що сьогодні вночі російська армія завдала чергового обстрілу по Україні. Під прицілом опинилась Полтавська область. Там внаслідок ракетного удару без газопостачання залишилися 9 населених пунктів Миргородського району.

Згодом стало відомо, що під атакою опинились об'єкти "Нафтогазу".

Як розповів начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі РБК-Україна розповів, що під час нічної комбінованої ворожої атаки майже всі ракети летіли по Полтавщині.