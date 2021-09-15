Kia планирует поставлять водородные грузовики в армию Южной Кореи

Концерн Kia-Hyundai планирует создать широкую линейку специализированных армейских автомобилей на водородных топливных элементах, в которую войдут и компактные внедорожники, и полноприводные грузовые автомобили.

Генеральный директор Kia Motors Сон Хо Сун заявил, что Kia планирует сосредоточиться на использовании водородных силовых установок в машинах, которые создаются по заказу вооруженных сил Кореи. Он также сообщил, что первыми моделями Kia с водородной силовой установкой станут компактные многоцелевые транспортные средства для перевозки живой силы – внедорожники и минивэны.

Интересно, что концерн Kia-Hyundai разрабатывает для корейской армии не только автомобили, работающие на топливных ячейках, но и стационарные аварийные генераторы. Ожидается, что Kia постепенно переведет всю свою линейку армейской техники на водородные топливные элементы.

Сегодня Kia-Hyundai производит для вооруженных сил Кореи и компактные внедорожники, и полноприводные грузовики, и даже балластные тягачи для транспортировки гусеничной техники.

Машины на водородных топливных элементах лучше подходят для несения воинской службы, чем электромобили по нескольким причинам. Так, их дозаправка занимает значительно меньше времени, чем зарядка батарей. Также водород можно транспортировать в отдаленные районы, в отличие от электричества.