Які щеплення захистять у разі хронічних захворювань: поради МОЗ

У разі наявності хронічних захворювань організму необхідний додатковий захист. Вакцинація може допомогти захистити себе від низки захворювань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров'я.

"У разі імунодефіцитних станів також бажано зробити щеплення від вірусу папіломи людини та менінгококової інфекції. А от вакцинація живими ослабленими вакцинами, а саме: БЦЖ, від вітряної віспи, від кору, паротиту і краснухи, від ротавірусу та оральною вакциною від поліомієліту - в разі імунодефіцитів заборонена", - додає МОЗ.

Вакцинація від гепатитів А та В важлива при наявності:

Вакцинація від пневмококової інфекції та щорічна вакцинація від грипу необхідні у разі наявності:

Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що сімейні лікарі можуть надати цілий спектр послуг, який буде безоплатним для пацієнта.

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