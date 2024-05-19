Які щеплення треба зробити перед вагітністю: детальний "путівник" для майбутньої мами

Серед щеплень, які варто робити всім дорослим, існують такі, що особливо важливі для жінки, яка планує стати мамою. Спеціалісти розповіли про алгоритм надважливих вакцинацій перед вагітністю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар лікаря-інфекціоніста Романа Пономаренка.
Не завжди людина може пам’ятати або й знати свою історію перенесених захворювань. Тому коли жінка планує стати мамою, їй необхідно перевірити свій імунітет до тих хвороб, які є особливо небезпечними під час вагітності, тобто можуть завдати серйозної шкоди плоду. І, за потреби, "надолужити" необхідні щеплення.
Йдеться про такі обстеження:
Такі обстеження дають змогу сформувати належну тактику дій.
Більшість вакцин абсолютно безпечні для жінок, які виношують дитину, як-от вакцини проти гепатиту В, грипу, COVID-19 та інші. Проте є й такі, які не дозволено застосовувати в період вагітності. Саме на них передусім варто звернути увагу під час планування материнства, щоби щепитися до зачаття дитини й захистити себе та майбутнє немовля.
Йдеться про так звані "живі" вакцини:
Під час вагітності ці хвороби несуть велику загрозу для здоров’я малюка, наприклад, розвиток синдрому вродженої краснухи. За посиланням ви можете пройти коротке опитування від Центру контролю та профілактики хвороб США щодо вакцинації для дорослих та отримати орієнтовні рекомендації. У будь-якому разі радимо спершу обговорити все, що стосується щеплень, з вашим лікарем.
А допоміжним інструментом у питаннях вакцинації у вашій родині стане додаток Vaccination Notes, де можна швидко та просто зберігати всі дані про вакцинацію та планувати щеплення.
Передусім варто звернутися до свого сімейного лікаря або лікарки та отримати подальші рекомендації. Вакцинуватись ви зможете за власний кошт.
Важливо, що щеплення проти КПК (проти кору, паротиту та краснухи, - ред) та вітряної віспи проводять не пізніше, ніж за 28 днів до зачаття. Якщо з певних причин жінка не встигла щепитися до вагітності, варто відкласти вакцинацію на період після пологів.
Варто врахувати, що протягом 2022-2023 років вакцини проти вітряної віспи в Україні не було. Якщо у вас є потреба зробити це щеплення, обговоріть спільно з сімейним лікарем/кою, які є наразі варіанти дій.
Бувають ситуації, коли жінка вакцинувалась "живими" вакцинами, не підозрюючи, що вже вагітна. Тоді слід звернутися до свого лікаря/ки для перегляду ситуації, проте в жодному разі це не є показом до переривання вагітності.
Зазначимо, що вакцинація важлива не лише на етапі планування вагітності, а й після пологів. У такому разі вони переважно стосуються новонародженого.
Особливе місце у механізмі вакцинації займає період перебування у пологовому будинку, де проводиться кілька життєво важливих щеплень. Докладніше про це – у матеріалі РБК-Україна.
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