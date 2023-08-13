Які щеплення необхідно робити під час вагітності: поради від МОЗ

Як відзначає МОЗ, вагітність також вимагає низку щеплень, які допомагають убезпечити не лише вагітну жінку, але й майбутню дитину.

Які щеплення треба робити безпосередньо під час вагітності?

Кашлюк, дифтерія, правець

Щеплення оптимально робити на 16-32 тижні у сімейного лікаря.

Щосезонне щеплення від грипу

Щеплення оптимально робити у вересні-жовтні, однак можливо й протягом усього сезону, в будь-який період вагітності, у сімейного лікаря чи в пункті щеплення в аптеці.

Черговий бустер від COVID-19

Щеплення можна робити будь-коли, щойно від попереднього бустера минуло 4 місяці, у сімейного лікаря чи в пункті вакцинації.

Щеплення від гепатиту В

Щеплення бажано робити до настання вагітності. Водночас його можна зробити будь-коли під час вагітності у сімейного лікаря, купуючи вакцину власним коштом.

Щеплення від пневмококів та менінгококів

Щеплення можна робити будь-коли під час вагітності у сімейного лікаря, купуючи вакцину власним коштом.