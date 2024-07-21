UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Які отруйні змії живуть в Україні та як діяти, якщо вас вкусили: поради МОЗ

Ілюстративне зображення (flickr)
Автор: Сергій Пишкін

Кожного літа розпочинає сезон активності плазунів. На території України мешкають декілька видів отруйних змій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров'я (МОЗ).

Серед отруйних змій, які мешкають в Україні: 

  • гадюка звичайна – Карпати, Полісся, лісостеп, біля галявин, боліт, берегів водойм, луків;
  • гадюка степова – степи та лісостепи України, Лівобережжя, схили Кримських гір;
  • гадюка Нікольського - лісостепова зона північної частини Одеської, Вінницької, Кіровоградської, Дніпропетровської, Полтавської областей, північ Донецької області, південь Харківської, Сумської, Луганської та Чернігівської областей.  

"Гадюк можна розпізнати за зигзагоподібним візерунком на спині. Вони здебільшого є невеликими, з вертикальною формою зіниць", - додає МОЗ. 

Якщо ж ви плануєте відвідати місцевість, де можуть бути змії - важливо одягнути відповідний для цього одяг: 

  • високі черевики;
  • довгі штани з цупкої тканини, заправлені у черевики.

Якщо вкусила отруйна змія - якнайшвидше доставте постраждалого до найближчої лікарні або медичного пункту. Якщо ви знаходитесь у віддаленій місцевості, надайте першу домедичну допомогу:

  • розмістіть потерпілого в зручному положенні, обмежте його рухи;
  • звільніть місце укусу від взуття, одягу або прикрас;
  • при транспортуванні фіксуйте кінцівку у піднесеному положенні;
  • обробіть місце укусу антисептиком і накладіть слабко стискаючу пов'язку;
  • можна дати потерпілому 1-2 таблетки проти алергії.

Якщо укусила гадюка, не робіть наступного:

  • не висмоктуйте отруту - це може призвести до алергічної реакції та набряку верхніх дихальних шляхів;
  • не накладайте джгут - це може спричинити некроз тканин і гангрену;
  • не припікайте рану - це не допоможе нейтралізувати отруту, а лише погіршить ситуацію;
  • не давайте алкоголь - він може прискорити кровообіг і поширити отруту.

Нагадаємо, РБК-Україна також писало й про те, що відомо про сказ та як вберегти себе від нього.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я України