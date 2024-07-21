Які отруйні змії живуть в Україні та як діяти, якщо вас вкусили: поради МОЗ

гадюка звичайна – Карпати, Полісся, лісостеп, біля галявин, боліт, берегів водойм, луків;
гадюка степова – степи та лісостепи України, Лівобережжя, схили Кримських гір;
гадюка Нікольського - лісостепова зона північної частини Одеської, Вінницької, Кіровоградської, Дніпропетровської, Полтавської областей, північ Донецької області, південь Харківської, Сумської, Луганської та Чернігівської областей.
"Гадюк можна розпізнати за зигзагоподібним візерунком на спині. Вони здебільшого є невеликими, з вертикальною формою зіниць", - додає МОЗ.
Якщо ж ви плануєте відвідати місцевість, де можуть бути змії - важливо одягнути відповідний для цього одяг:
високі черевики;
довгі штани з цупкої тканини, заправлені у черевики.
Якщо вкусила отруйна змія - якнайшвидше доставте постраждалого до найближчої лікарні або медичного пункту. Якщо ви знаходитесь у віддаленій місцевості, надайте першу домедичну допомогу:
розмістіть потерпілого в зручному положенні, обмежте його рухи;
звільніть місце укусу від взуття, одягу або прикрас;
при транспортуванні фіксуйте кінцівку у піднесеному положенні;
обробіть місце укусу антисептиком і накладіть слабко стискаючу пов'язку;
можна дати потерпілому 1-2 таблетки проти алергії.
Якщо укусила гадюка, не робіть наступного:
не висмоктуйте отруту - це може призвести до алергічної реакції та набряку верхніх дихальних шляхів;
не накладайте джгут - це може спричинити некроз тканин і гангрену;
не припікайте рану - це не допоможе нейтралізувати отруту, а лише погіршить ситуацію;
не давайте алкоголь - він може прискорити кровообіг і поширити отруту.
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