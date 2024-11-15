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Які хвороби поширяться у найближчі 5 років: французські лікарі надали перелік

Фото: медичне дослідження (freepik. com)
Автор: Ніна Єланська

Комітет з моніторингу та прогнозування ризиків для здоров'я (Covars) Франції опублікував звіт про ключові загрози у сфері охорони здоров'я, які можуть виникнути протягом найближчих п'яти років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.

Зазначається, що основною небезпекою залишаються зоонози - інфекційні хвороби, що передаються між людьми та тваринами.

Таким чином, лікарі вважають, що у найближчі п'ять років очікується поширення:

  • Зоонозного грипк і нових коронавірусів 

Фахівці вважають, що найбільші ризики пов’язані з пандемічними респіраторними інфекціями, зокрема вірусом H5N1 (пташиний грип).

  • Арбовірусів 

Вони стають причинами захворювання на лихоманку Денге або зараження вірусом Західного Нілу. Тому вони, як кажуть лікарі, продовжують залишатися загрозою.

  • "Хвороби Х" 

Фахівці констатують, що у найближчі п'ять років може з'явитися нова гіпотетична інфекція від невідомого патогену, який може викликати масштабну епідемію.

  • Бактеріальних інфекцій, стійких до антибіотиків

Повідомляється, що це одна з ключових небезпек, що посилюється через зловживання антибіотиками.

Окрім цього, вчені зазначать, що зміни клімату також підвищують ризик поширення нових хвороб.

До прикладу, триваліший теплий період сприятиме розмноженню переносників інфекцій, як-от тигровий комар.

Водночас зменшення біорізноманіття посилює циркуляцію вірусів серед тварин і людей.

Повідомляється, що науковці проаналізували 35 потенційно небезпечних інфекційних хвороб за 16 критеріями, зокрема епідеміологічними, медичними, економічними та екологічними наслідками.

Вірусолог Бруно Ліна підкреслив, що пандемічний ризик у найближчі п'ять років залишається високим, а зоонози - найсерйозніше джерело нових загроз.

Раніше у ВООЗ надали список найнебезпечніших патогенів, які становлять загрозу для світу та потребують дослідження.

Також у світі після COVID-19 вже почала ширитися нова інфекція.

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