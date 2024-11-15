Які хвороби поширяться у найближчі 5 років: французські лікарі надали перелік

Комітет з моніторингу та прогнозування ризиків для здоров'я (Covars) Франції опублікував звіт про ключові загрози у сфері охорони здоров'я, які можуть виникнути протягом найближчих п'яти років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV .

Зазначається, що основною небезпекою залишаються зоонози - інфекційні хвороби, що передаються між людьми та тваринами.

Таким чином, лікарі вважають, що у найближчі п'ять років очікується поширення:

Зоонозного грипк і нових коронавірусів

Фахівці вважають, що найбільші ризики пов’язані з пандемічними респіраторними інфекціями, зокрема вірусом H5N1 (пташиний грип).

Арбовірусів

Вони стають причинами захворювання на лихоманку Денге або зараження вірусом Західного Нілу. Тому вони, як кажуть лікарі, продовжують залишатися загрозою.

"Хвороби Х"

Фахівці констатують, що у найближчі п'ять років може з'явитися нова гіпотетична інфекція від невідомого патогену, який може викликати масштабну епідемію.

Бактеріальних інфекцій, стійких до антибіотиків

Повідомляється, що це одна з ключових небезпек, що посилюється через зловживання антибіотиками.

Окрім цього, вчені зазначать, що зміни клімату також підвищують ризик поширення нових хвороб.

До прикладу, триваліший теплий період сприятиме розмноженню переносників інфекцій, як-от тигровий комар.

Водночас зменшення біорізноманіття посилює циркуляцію вірусів серед тварин і людей.

Повідомляється, що науковці проаналізували 35 потенційно небезпечних інфекційних хвороб за 16 критеріями, зокрема епідеміологічними, медичними, економічними та екологічними наслідками.

Вірусолог Бруно Ліна підкреслив, що пандемічний ризик у найближчі п'ять років залишається високим, а зоонози - найсерйозніше джерело нових загроз.