Які хвороби поширяться у найближчі 5 років: французські лікарі надали перелік
Комітет з моніторингу та прогнозування ризиків для здоров'я (Covars) Франції опублікував звіт про ключові загрози у сфері охорони здоров'я, які можуть виникнути протягом найближчих п'яти років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.
Зазначається, що основною небезпекою залишаються зоонози - інфекційні хвороби, що передаються між людьми та тваринами.
Таким чином, лікарі вважають, що у найближчі п'ять років очікується поширення:
- Зоонозного грипк і нових коронавірусів
Фахівці вважають, що найбільші ризики пов’язані з пандемічними респіраторними інфекціями, зокрема вірусом H5N1 (пташиний грип).
- Арбовірусів
Вони стають причинами захворювання на лихоманку Денге або зараження вірусом Західного Нілу. Тому вони, як кажуть лікарі, продовжують залишатися загрозою.
- "Хвороби Х"
Фахівці констатують, що у найближчі п'ять років може з'явитися нова гіпотетична інфекція від невідомого патогену, який може викликати масштабну епідемію.
- Бактеріальних інфекцій, стійких до антибіотиків
Повідомляється, що це одна з ключових небезпек, що посилюється через зловживання антибіотиками.
Окрім цього, вчені зазначать, що зміни клімату також підвищують ризик поширення нових хвороб.
До прикладу, триваліший теплий період сприятиме розмноженню переносників інфекцій, як-от тигровий комар.
Водночас зменшення біорізноманіття посилює циркуляцію вірусів серед тварин і людей.
Повідомляється, що науковці проаналізували 35 потенційно небезпечних інфекційних хвороб за 16 критеріями, зокрема епідеміологічними, медичними, економічними та екологічними наслідками.
Вірусолог Бруно Ліна підкреслив, що пандемічний ризик у найближчі п'ять років залишається високим, а зоонози - найсерйозніше джерело нових загроз.
Раніше у ВООЗ надали список найнебезпечніших патогенів, які становлять загрозу для світу та потребують дослідження.
Також у світі після COVID-19 вже почала ширитися нова інфекція.
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