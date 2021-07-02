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КГГА считает невозможным ввод в эксплуатацию "дома-монстра" на Подоле, - заместитель Кличко

Автор: РБК-Украина

Столичная власть вопреки решению Кассационного административного суда считает невозможным введение в эксплуатацию 12-этажного дома на Подоле, расположенного на улице Нижний Вал, 27-29.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий заместителя городского головы Виталия Кличко - секретаря Киевского городского совета Владимира Бондаренко.

По словам Бондаренко, городская власть продолжает отстаивать позицию киевлян в судебных спорах по "дому-монстру".

"К сожалению, Киевский городской совет не был привлечен к судебному процессу относительно обязательства Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины выдать сертификат готовности к эксплуатации "дома-монстра" в Подольском районе столицы. Однако для его ввода в эксплуатацию отсутствует базовый компонент: по состоянию на сегодня застройщик не имеет в собственности или пользовании земельного участка. Следовательно, выдача сертификата готовности к эксплуатации может квалифицироваться как превышение служебных полномочий теми лицами, которые совершат это, что является уголовным правонарушением. Наша позиция неизменна-этажность этого одоробла должна быть приведена к первичным показателям", - подчеркнул Бондаренко.

Напомним, ранее стало известно, что Киевский городской совет обжалует решение Северного апелляционного хозяйственного суда о вводе в эксплуатацию дома на Подоле.

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КГГАПодол