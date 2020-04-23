В КГГА прогнозируют следующую волну заболеваемости коронавирусом через неделю

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что следующая волна заболеваемости коронавирусом прогнозируется через неделю. Об этом он сказал в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, вспышка болезни за эти дни - это результат всех активностей в Вербное воскресенье.

"Вспышка болезни за эти дни - это результат всех активностей в Вербное воскресенье. Следующей волной, примерно через неделю, пойдут те, кто был на Пасху в храмах, принимал гостей или отдыхал на природе. Я еще раз напомню, поминальные дни перенесены на 6 июня", - заявил Кличко.

Напомним, за нарушение карантина в столице правоохранители составили 951 административный протокол. Мэр Киева добавил, что были открыты и несколько уголовных производств.

Как писало РБК-Украина, количество лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Киеве увеличилось до 1059. По его словам, за сутки было зафиксировано 70 новых случаев заражения, а среди заболевших - 5 медиков.

Добавим, по словам Кличко, Киев разработал план поэтапного ослабления карантина, объявленного в столице в связи с пандемией коронавируса.