В КГГА представили статистику по группам зараженных COVID-19

Наибольшее количество инфицированных в Киеве в возрасте от 30 до 49 лет
В Киеве наибольшее количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в возрасте от 30 до 49 лет. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.
Всего в Киеве коронавирусом заболели 1298 человек, при этом большинство зараженных - мужчины:
Также среди инфицированных в столице 120 медработников, что составляет 9% от общего числа, а также 179 служителей церкви - 14%.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Киевской городской государственной администрации презентовали план ослабления карантина. Так, с 12 мая планируется открытие непродовольственных магазинов, открытие скверов и парков, а также открытие парикмахерских и салонов красоты.
Отметим, в Украине по состоянию на утро зафиксировано 9410 случаев коронавируса. За прошлые сутки подтвердили 401 новый случай инфицирования. Умерли в стране 239 человек, 992 выздоровели.