В КГГА подтвердили законность строительства "Новой Слободки" на Никольско-Слободской

Эту информацию он сообщил во время выездного рабочего совещания по строительству на Никольско-Слободской с участием представителей профильных департаментов Киевской городской государственной администрации, Днепровской райгосадминистрации, КП "Киевблагоустройство" и депутатов Киевского городского совета.

"По поводу карточки на нарушение благоустройства. Действительно департамент выдавал такую карточку по участку, находящемуся в частной собственности, поскольку были предоставлены соответствующие документы от ГАСИ, градостроительные условия и ограничения и государственный акт на частную собственность. Законных оснований, чтобы ее не выдать, у нас не было", - отметил Будилов.

Вместе с тем он предложил провести дополнительное обследование участков, граничащих с собственностью компании.

В свою очередь владелец ООО "Новая Слободка" Александр Стельмащук пообещал предоставить все необходимые документы местной общине, департаментам КГГА и другим заинтересованным сторонам.

"Мы не переживаем за это, потому что знаем, что вся информация, которую мы предоставляем, абсолютно соответствует действительности, является честной и правдивой", - отметил владелец компании.

Он также отметил, что опасения местных жителей относительно финансового состояния компании беспочвенны - в ней нет налоговой задолженности, и есть необходимый финансовый ресурс для завершения строительства.

Кроме того, ООО "Новая Слободка" готова инвестировать 50 млн гривен в развитие района. Для этого компания хочет провести переговоры с местной общиной, определить приоритетные направления развития и финансирования и заключить с ней соответствующий меморандум с детальным распределением бюджета.

По итогам совещания было решено составить протокол, в котором зафиксировать ключевые вопросы от общины и направить соответствующие обращения профильным департаментам КГГА.

В то же время ООО "Новая Слободка" обязалось обнародовать все необходимые документы, подтверждающие право собственности на земельный участок и право на проведение строительных работ.