В КГГА объяснили, почему отличаются данные Минздрава по больным коронавирусом в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко объяснил, почему данные Министерства здравоохранения по заболеваемости коронавирусом в Киеве отличаются. Об этом он сказал в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Кличко, дело в разном алгоритме подсчета и подачи информации.

"У нас разный алгоритм подсчета и подачи информации. Мы получаем ее от государственного учреждения Городской лабораторный центр Минздрава Украины оперативно поздно вечером. Сразу после завершения лабораторных исследований образцов, которые предоставили в учреждение. После обработки таких данных. А Минздрав получает эту информацию утром следующего дня и, скорее всего, учитывает ее уже в статистику на следующий день", - заявил глава города.

Напомним, в Киеве выросло число зараженных коронавирусом до 335 человек. Мэр города отметил, что количество новых случаев за сутки выросло почти втрое.

Как писало РБК-Украина, Кличко также заявил, что из случаев заболевания коронавирусом, зарегистрированных в столице за прошедшие сутки - 26 больных в Киево-Печерской лавре.