Керував розстрілами авто з цивільними на Київщині: офіцеру армії РФ оголосили підозру

У березні 2022 року російські військові облаштували бойові позиції між населеними пунктами Березівка і Бузова Бучанського району Київські області. Вони безжально розстрілювали цивільні автомобілі з мирними людьми, які намагались виїхати з окупації в напрямку Житомира.

Злочинний наказ підлеглим віддав начальник штабу 5-ї окремої гвардійської танкової тацинської бригади 36-ї загальновійськової армії східного військового округу ЗС РФ Роман Ніколаєнко.

Деталі злочину

Поліцейські встановили, що на даному відрізку дороги російські військові вбили 22 осіб, серед яких малолітня дитина. Ще 37 людей визнано потерпілими, серед яких семеро отримали поранення різного ступеня тяжкості. Одна із жінок внаслідок травм отримала інвалідність.

Під час досудового розслідування кримінального провадження поліцейські провели понад 400 слідчих дій та 70 судових експертиз, зокрема медичні, балістичні та вибухотехнічні.

Що загрожує злочинцю

На підставі зібраних доказів слідчі поліції повідомили російському командиру про підозру за ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне позбавлення волі.