Керовані теракти та примуси: Подоляк висловився про "газову стратегію" Росії для Європи

"Газова стратегія" Росії для Європи включає керовані теракти та примус. Найкращий внесок в енергетичну безпеку, це підтримка України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

Як відзначив Подоляк, "газова стратегія" Росії для Європи полягає в:

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що генеральний секретар Єнс Столтенберг не виключає застосування 5 статті у відповідь на диверсії, що трапилися на "Північних потоках", а також на залізниці в Німеччині.

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