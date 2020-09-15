ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

У Кернеса официально подтвердили коронавирус

Автор: Анастасия Рокитна

Мэр Харькова Геннадий Кернес заразился коронавирусом. Это официально подтвердили в горсовете.

Об этом сообщил на брифинге директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко.

Он подтвердил, что у мэра диагностирован коронавирус и двухстороннее воспаление легких. Его состояние здоровья - стабильно тяжелое, однако к аппарату ИВЛ его не подключали.

"Он просил передать, что подтверждает коронавирус и вызванное им двустороннее воспаление легких", - сообщил Сидоренко.

Вместе с тем, мэр Харькова находится в сознании.

"Все, кто с ним близко общался, сдают тесты на коронавирус", - сообщил Сидоренко.

Также в мэрии рассказали о переносе сессии горсовета.

Самые читаемые новости

"Сессия не была назначена, она стояла в планах. Распоряжения о созыве не было. Чем хороши планы - их можно менять. Возникла рабочая необходимость изменить планы. Мэр готовится к сессии, изучает документы", - рассказал Сидоренко.

Напомним, мэр Харькова последний раз появлялся на публике 23 августа. Тогда он открывал фонтан на площади Свободы. В мэрии сообщили, что Кернес находится на больничном с 10 сентября, но диагноз не огласили.

Также СМИ появилась информация о том, что Кернес впал в кому, но в горсовете эту информацию опровергают.

Ранее zn.ua со ссылкой на источники в Офисе президента Украина сообщило, что у Кернеса якобы серьезное осложнение в связи с коронавирусной болезнью, и он впал в кому.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Геннадий КернесКоронавирус