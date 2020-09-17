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Кернеса доставили в Германию в специальной капсуле

Автор: РБК-Украина

Мэра Харькова Геннадия Кернеса доставили в Германию на медицинском самолете со специальной капсулой. Он находится в сознании и проходит обследование в немецкой клинике.

Об этом на брифинге заявил спикер мэрии Харькова Юрий Сидоренко.

По его словам, Кернеса доставили в "противоковидной" капсуле.

"Согласно последним медицинским протоколам, больные COVID-19 транспортируются именно таким образом. Доставлен он был не на аппарате ИВЛ, он был подключен к аппарату высоко потоковой подачи кислорода. Он был в сознании, в сознании находится и сейчас", - заявил Сидоренко.

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Он подчеркнул, что Кернес покинул страну под давлением родственников.

"Проходит дополнительное обследование в больнице... Во вторник произошло ухудшение состояния здоровья… но слухи о коме и отеке мозга являются фейками. Ухудшение врачи связывают с ранением, которое Кернес получил в 2014 году… когда во время пробежки на него произошло покушение", - сказал Сидоренко.

Он добавил, что на сегодня жизни Кернеса ничего не угрожает.

Напомним, вчера стало известно, что самолет с Кернесом вылетел из Харькова в Германию. Мэра доставили в берлинскую клинику "Шарите".

На этой неделе у Кернеса официально подтвердили коронавирус после того, как была распространена фейковая информация о том, что он впал в кому.

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