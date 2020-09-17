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Кернеса доставили в берлинскую клинику "Шарите"

Берлин, Четверг 17 сентября 2020 10:45
Кернеса доставили в берлинскую клинику "Шарите"
Фото: Геннадий Кернес (facebook.com/gennadykernes)
Автор: Анастасия Рокитна

Мэра Харькова Геннадия Кернеса, который заразился коронавирусом, доставили в Берлин. Он прилетел в клинику "Шарите".

Об этом сообщил в Telegram друг Кернеса, бизнесмен Павел Фукс.

Он сообщил, что состояние мэра Харькова тяжелое, но он в сознании.

"Около часа ночи Геннадий Кернес прилетел в клинику "Шарите", - написал он.

Отметим, в этой клинике также лечится российский оппозиционер Алексей Навальный.

Напомним, вчера стало известно, что Кернеса увезли на лечение за границу. Однако, не уточнили, куда именно.

Как писало РБК-Украина, мэр Харькова последний раз появлялся на публике 23 августа. Тогда он открывал фонтан на площади Свободы. В мэрии сообщили, что Кернес находится на больничном с 10 сентября, но диагноз не огласили.

После этого харьковские СМИ написали, что Кернес впал в кому, но в горсовете эту информацию опровергали, а подтвердили только диагноз "коронавирус".

Ранее zn.ua со ссылкой на источники в Офисе президента Украина сообщило, что у Кернеса якобы серьезное осложнение в связи с коронавирусной болезнью, и он впал в кому.

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Новости Украины Коронавирус Геннадий Кернес
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