С кем сборная Украины сыграет на Евробаскете-2022: полное расписание матчей команды

В начале сентября сборная Украины начнет выступления на чемпионате Европы-2022 по баскетболу. Календарь поединков национальной команды уже утвержден.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.
"Сине-желтые" стартуют на Евробаскете 2 сентября. Соперником украинцев в первом туре станет сборная Великобритании. Матч состоится в итальянском Милане.
Соперниками сборной Украины в группе C также станут команды Эстонии, Италии, Греции и Хорватии. Финальный поединок группового этапа назначен на 8 сентября. Все матчи команды Айнарса Багатскиса покажет телеканал XSPORT.
Список матчей "сине-желтых" на Евробаскете-2022:
Чемпионат Европы этого годв станет девятым для сборной Украины. Лучшее достижение национальной команды – 6-е место на Евробаскете-2013 в Словении. В матче за 5-ю строчку тогда украинцы уступили хозяевам соревнований.
Накануне тренерский штаб сборной объявил финальный список баскетболистов на чемпионате Европы. В ростер национальной команды попали 12 исполнителей во главе с Михайлюком и Ленем.
К слову, волейбольная сборная Украины пробилась в 1/8 финала чемпионата мира-2022.
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