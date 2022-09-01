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С кем сборная Украины сыграет на Евробаскете-2022: полное расписание матчей команды

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Мілан, Четверг 01 сентября 2022 15:54
С кем сборная Украины сыграет на Евробаскете-2022: полное расписание матчей команды Фото: Творческое совещание сборной Украины во время одного из матчей (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорцив

В начале сентября сборная Украины начнет выступления на чемпионате Европы-2022 по баскетболу. Календарь поединков национальной команды уже утвержден.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

"Сине-желтые" стартуют на Евробаскете 2 сентября. Соперником украинцев в первом туре станет сборная Великобритании. Матч состоится в итальянском Милане.

Соперниками сборной Украины в группе C также станут команды Эстонии, Италии, Греции и Хорватии. Финальный поединок группового этапа назначен на 8 сентября. Все матчи команды Айнарса Багатскиса покажет телеканал XSPORT.

Список матчей "сине-желтых" на Евробаскете-2022:

  • Украина – Великобритания, 2 сентября, 15:15
  • Эстония – Украина, 3 сентября, 18:00
  • Украина – Италия, 5 сентября, 22:00
  • Греция – Украина, 6 сентября, 18:00
  • Хорватия – Украина, 8 сентября, 15:15

С кем сборная Украины сыграет на Евробаскете-2022: полное расписание матчей команды

Чемпионат Европы этого годв станет девятым для сборной Украины. Лучшее достижение национальной команды – 6-е место на Евробаскете-2013 в Словении. В матче за 5-ю строчку тогда украинцы уступили хозяевам соревнований.

Накануне тренерский штаб сборной объявил финальный список баскетболистов на чемпионате Европы. В ростер национальной команды попали 12 исполнителей во главе с Михайлюком и Ленем.

К слову, волейбольная сборная Украины пробилась в 1/8 финала чемпионата мира-2022.

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