Якби UPG існувало сотні років тому: альтернативна історія української кавової культури

СПЕЦПРОЄКТ 12.11.2026

Сьогодні випити смачної кави під час довгої подорожі – справа кількох хвилин. Заїжджаєш на АЗК, замовляєш улюблений напій і з новими силами прямуєш далі. Нашим предкам про такий сервіс годі було й мріяти. А що, якби ця зручність була доступна їм ще кілька століть тому? РБК-Україна разом із UPG уявили, як виглядали б кавові перерви видатних історичних постатей, якби сучасні заправно-відпочинкові комплекси існували ще у XVII столітті.

КАВОВА ДИПЛОМАТІЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

У часи Богдана Хмельницького до його резиденції в Чигирині постійно приїжджали іноземні посли. Гетьман неабияк любив каву і завжди частував нею гостей. Проте для європейців цей гіркий турецький напій тоді був радше екзотикою. Дегустація перетворювалася на справжній іспит з етикету: щоб не образити господаря, дипломатам доводилося через силу допивати частування до дна. Про свободу вибору кави тоді годі було й думати. Але уявімо, що на шляху до Чигирина вже працював сучасний заправно-відпочинковий комплекс UPG. Дипломатична традиція точно мала б куди приємніший посмак. Після виснажливої подорожі посли могли б однією зупинкою вирішити всі свої справи: перевести подих, ситно пообідати свіжими стравами у VIVO café та зібратися з думками перед важливими переговорами. З UPG кавова дипломатія Хмельницького вийшла б на новий рівень. Замість гіркого турецького напою іноземні дипломати смакували б м'яким лате чи флет-вайт, а сам гетьман тримав би фокус завдяки насиченому допіо. Тоді складні державні перемовини починалися б значно легше – з ідеального напою та невимушеної розмови. ТЕСТ: Що ви знаєте про каву та UPG? Історія кави в Україні налічує не одне століття, а сьогодні улюблений напій можна взяти із собою навіть під час тривалої подорожі. Перевірте, наскільки добре ви знаєте кавові традиції та можливості сучасних заправно-відпочинкових комплексів UPG. Питання 1 з 5 Скільки різновидів кавових напоїв можна скуштувати на заправно-відпочинкових комплексах UPG? А Близько 5 класичних позицій Б До 10 напоїв В До 81 кавового напою на вибір Г Лише еспресо та американо

ПЕРША КАВА "TO GO" У КАМ'ЯНЦІ-ПОДІЛЬСЬКОМУ

Якщо шукати витоки української кавоманії, дорога неодмінно приведе до Кам’янця-Подільського. Наприкінці XVII століття, за часів османського панування, тут з’явилися перші в Україні кав’ярні. Усього за кілька років у документах зафіксували появу щонайменше десяти таких закладів. У цю інфраструктуру ідеально вписався б і заправно-відпочинковий комплекс UPG. Щоправда, заправляли б тут не автівки, а коней. Османські вершники залишали б своїх скакунів на просторому паркінгу, де на них чекало б «пальне» найвищого європейського стандарту – відбірний овес та духмяне сіно з кращих подільських і дунайських долин. Поки тварини відпочивають, гості заходили б по каву. Замість тривалого варіння в джезві на гарячому піску вони за лічені хвилини отримували б насичене еспресо макіато чи м’яке американо з молоком у зручному форматі "з собою". Питання 2 з 5 Скільки кави випили відвідувачі комплексів UPG у 2026 році? А Понад 1,6 млн літрів Б До 700 тис. літрів В Близько 350 тис. літрів Г Майже 1 млн літрів

КАВА-БРЕЙК КИЇВСЬКИХ УРЯДОВЦІВ

До української столиці традиція ділових кавувань прийшла у 1678 році разом із комендантом Києва, шотландцем Патріком Гордоном. На нарадах у своєму кабінеті він неодмінно частував гостей кавою. Рецепт був один для всіх – безальтернативно міцна та без жодної дрібки цукру. Відмовитися від пропозиції коменданта урядовці не наважувалися, тож слухняно звикали. Згодом ця звичка вийшла далеко за межі офіційних кабінетів, і кияни почали варити каву вже у власних оселях. А що, якби на в'їзді до Києва вже стояв комплекс UPG? Урядовці із задоволенням заїжджали б сюди перед робочим днем, аби обрати саме те, що їм до смаку. Замість суворого коменданта з його державними реєстрами їх зустрічав би привітний бариста, а за кожне замовлення нараховувалися б персональні бонуси в програмі лояльності UPGgood. Та й сам Патрік Гордон неодмінно став би постійним гостем UPG. Тут він смакував би напої разом із тими, кого раніше "випробовував" у власному кабінеті. І замість гіркої чорної кави обирав би класичне ніжне капучино чи освіжальне матча-лате з ментолом. Питання 3 з 5 Яке кавове зерно використовує мережа UPG для приготування напоїв? А Тільки 100% арабіку Б Три види на вибір: 100% арабіку, збалансований купаж та каву без кофеїну В Один універсальний купаж Г Лише міцну 100% робусту

КОЛАБОРАЦІЯ "ПІД СИНЬОЮ ПЛЯШКОЮ" × UPG

Існує популярний міф, ніби саме українець Юрій-Франц Кульчицький навчив усю Європу пити каву. Насправді європейці знали цей напій і до нього, але саме Кульчицький закохав у нього віденців. Під час облоги Відня 1683 року він, володіючи турецькою мовою, переодягнувся у східне вбрання, пройшов крізь ворожий табір і доставив союзним військам важливий лист. У нагороду за цей подвиг Кульчицький попросив лише 300 мішків кави, покинутих османами. Гіркий східний напій віденцям спочатку не смакував, тож Кульчицький почав додавати до нього молоко та цукор. Кава стала м’якшою, вершковою і швидко здобула популярність. Згодом у Відні з’явилася його легендарна кав’ярня – "Під синьою пляшкою". Цю історію ідеально продовжила б колаборація "Під синьою пляшкою" × UPG. Плодом такої співпраці стали б не лише авторська вершкова кава, лавандове капучино чи лате з карамельними кульками, а й багате меню смаколиків у VIVO café. Поряд із кавовими напоями на гостей чекав би великий вибір свіжої випічки, ніжних десертів та солодощів на будь-який смак. Питання 4 з 5 Яке молоко можуть обрати гості UPG до свого улюбленого напою? А Лише класичне молоко Б Класичне або безлактозне В Класичне, безлактозне або рослинне (зокрема мигдальне з ніжним горіховим смаком) Г Тільки порційні вершки