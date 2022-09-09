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Казнили россияне. Под Киевом нашли останки еще одного гражданского

Фото: в Мощуне нашли останки еще одного казненного оккупантами гражданского (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Руслан Гаращенко

В Мощуне Киевской области обнаружили останки казненного оккупантами гражданского. Череп человека нашли возле лесополосы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника полиции в Киевской области Андрея Небитова.

"Останки убитого оккупантами человека обнаружили в Мощуне. На земельном участке недалеко от леса наши полицейские нашли присыпанный землей череп. Во время осмотра было установлено, что кости черепа имеют повреждения, которые могут указывать на то, что человека казнили", - сообщил он.

Фото: в Мощуне нашли останки еще одного казненного оккупантами гражданского (t.me/andrii_nebytov)

В настоящее время останки направили на судмедэкспертизу.

Отмечается, что в Киевской области уже обнаружили 1360 тел погибших во время активных боевых действий в начале войны.

Напомним, ранее в Буче Киевской области обнаружили еще двух жертв российской оккупации. Останки мирных жителей нашли в одном из гаражей.

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