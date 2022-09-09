Казнили россияне. Под Киевом нашли останки еще одного гражданского

"Останки убитого оккупантами человека обнаружили в Мощуне. На земельном участке недалеко от леса наши полицейские нашли присыпанный землей череп. Во время осмотра было установлено, что кости черепа имеют повреждения, которые могут указывать на то, что человека казнили", - сообщил он.

Фото: в Мощуне нашли останки еще одного казненного оккупантами гражданского (t.me/andrii_nebytov)

В настоящее время останки направили на судмедэкспертизу.

Отмечается, что в Киевской области уже обнаружили 1360 тел погибших во время активных боевых действий в начале войны.