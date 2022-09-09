Казнили россияне. Под Киевом нашли останки еще одного гражданского

В Мощуне Киевской области обнаружили останки казненного оккупантами гражданского. Череп человека нашли возле лесополосы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника полиции в Киевской области Андрея Небитова.
"Останки убитого оккупантами человека обнаружили в Мощуне. На земельном участке недалеко от леса наши полицейские нашли присыпанный землей череп. Во время осмотра было установлено, что кости черепа имеют повреждения, которые могут указывать на то, что человека казнили", - сообщил он.
В настоящее время останки направили на судмедэкспертизу.
Отмечается, что в Киевской области уже обнаружили 1360 тел погибших во время активных боевых действий в начале войны.
Напомним, ранее в Буче Киевской области обнаружили еще двух жертв российской оккупации. Останки мирных жителей нашли в одном из гаражей.
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