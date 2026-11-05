Казначейство заблокувало Львову майже 1 млрд гривень: під загрозою транспорт і будівництво

У Львові через затримки казначейських платежів виникли проблеми з виплатою зарплат комунальникам, роботою транспорту та будівництвом інфраструктурних об'єктів.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Бюджетна криза чи "ручник": чому уряд блокує гроші громадам і чим це загрожує містам ".

Сотні мільйонів заблоковано

Міський голова Львова Андрій Садовий у коментарі виданню повідомив, що станом на 28 жовтня Державне казначейство не провело 4231 платіж Львівської громади на загальну суму 901,7 млн гривень. Із цієї суми 554,1 млн гривень становлять кошти бюджету розвитку.

За його словами, проблема полягає не у відсутності грошей у місцевому бюджеті, а в неможливості вчасно ними розпоряджатися.

"Гроші в міста є. Вони лежать на рахунках, але Казначейство не проводить платежі. Насамперед це впливає на людей, які виконують роботи для міста", - каже Садовий.

Під загрозою комуналка, транспорт і будівництво

Затримки вже позначаються на роботі комунальників. Мер Львова розповів, що працівники комунальних служб і двірники через невиплату зарплат починають звільнятися.

Щоб продовжувати роботу та уникнути збоїв, підприємства змушені накопичувати борги й брати позики.

Проблеми з проведенням платежів можуть вплинути й на роботу громадського транспорту Львова. Як зазначив Садовий, через брак розрахунків є ризик скорочення кількості автобусів і трамваїв на маршрутах.

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Крім того, затримки ускладнюють реалізацію великих будівельних проєктів, для яких важливо дотримуватися технологічних термінів.

Серед об'єктів, що опинилися під загрозою, - новий шляхопровід на перехресті вулиць Шевченка та Ковча.

Чого Львів очікує від уряду

Міський голова Львова погоджується, що в умовах війни фінансування оборони є пріоритетом. Однак, за його словами, громади також повинні виконувати свої зобов'язання перед мешканцями, забезпечувати роботу критичної інфраструктури та готуватися до зими.

"Ми розуміємо складність ситуації в державі та необхідність фінансування оборони. Водночас громади також мають свої зобов'язання - утримання критичної інфраструктури, виплата заробітних плат, підтримка військових, проведення ремонтів і підготовка до зими", - підкреслив Андрій Садовий.

Від уряду та Міністерства фінансів Львів очікує зрозумілого й передбачуваного механізму проведення казначейських платежів. Це має дати громадам змогу планувати видатки, вчасно розраховуватися з підрядниками та підтримувати безперебійну роботу міських служб.

Що відбувається з платежами громад

Варто зазначити, що ситуація у Львові є частиною ширшої проблеми. За даними Асоціації міст України (АМУ), затримки платежів із власних рахунків місцевих бюджетів охопили громади в усіх регіонах країни.

Загальний обсяг непроведених казначейських платежів, за оцінками АМУ, становить близько 20 млрд гривень.

В уряді пояснюють затримки нестачею коштів на єдиному казначейському рахунку та необхідністю першочергового фінансування оборони.