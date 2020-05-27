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Каждый шестой молодой человек в мире остался без работы из-за COVID-19

Новости » Финансовый кризис 2020     27.05.2020 - 17:44
Каждый шестой молодой человек в мире остался без работы из-за COVID-19
Фото: карантин в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Коронакризис наиболее сильно бьет по молодежи

Каждый из шести молодых людей до 29 лет в мире прекратил работу с начала пандемии COVID-19. При этом те, кто остаются занятыми, сократили свое рабочее время на 23%.

Об этом говорится в докладе Международной организации труда (МОТ).

По данным доклада, пандемия несоразмерно затрагивает молодежь, а существенный и быстрый рост безработицы среди молодежи, наблюдаемый с февраля, затрагивает молодых женщин больше, чем молодых мужчин.

Пандемия наносит тройной удар по молодежи. Она не только разрушает их занятость, но также подрывает образование и профессиональную подготовку и создает серьезные препятствия на пути тех, кто стремится выйти на рынок труда или меняет работу.

Уровень безработицы среди молодежи в 2019 году составил 13,6%, что было выше, чем в любой другой группе. Во всем мире насчитывалось около 267 млн молодых людей, не занятых работой или учебой.

"Экономический кризис из-за COVID-19 поражает молодежь, особенно женщин, сильнее и быстрее, чем любую другую группу. Если мы не предпримем существенных и незамедлительных действий для улучшения их положения, последствия вируса могут оставаться с нами десятилетиями. Если их талант и энергия отодвинуты на второй план из-за нехватки возможностей или навыков, это повредит всему нашему будущему и сделает намного более трудным восстановление лучшей экономики после COVID", - сказал генеральный директор МОТ Гай Райдер.

МОТ также обновило оценку сокращения рабочего времени по сравнению с четвертым кварталом 2019 года. По оценкам, в I квартале 2020 года было потеряно 4,8% рабочего времени.

Напомним, введение мер по сдерживанию эпидемии COVID-19 привело к сокращению экономик в наиболее развитых странах мира в первом квартале 2020 года на 1,8%.

Как сообщало РБК-Украина, Международный валютный фонд прогнозирует падение мировой экономики на 3,0% в 2020 году, что намного хуже, чем во время финансового кризиса 2008-2009 годов.

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Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины кризисбезработицаКоронавирус
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