Каждый сам за себя: почему США обвиняют Китай в пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса вполне ожидаемо сопровождается массой различных конспирологических теорий. Они, в частности, ставят под сомнение "официальную" версию начала эпидемии – передачу вируса от летучей мыши к человеку на рынке города Ухань. Большинство таких версий распространяются в соцсетях и на маргинальных сайтах, но на прошлой неделе к ним присоединился американский телеканал Fox News – любимое СМИ президента США Дональда Трампа.

Со ссылкой на свои источники Fox News сообщил, что "нулевым пациентом" стал один из сотрудников лаборатории вирусологического института города Ухань. Тогда как на городском рынке, утверждает телеканал, летучие мыши вообще не продавались.

При этом речь не идет о коронавирусе как биологическом оружии, что является популярной темой для спекуляций в соцсетях. По версии Fox News, китайцы просто хотели показать, что их способности по определению вирусов и борьбе с ними лучше, чем у США. "Мы имеем дело с самой дорогостоящей правительственной операцией прикрытия", – цитирует телеканал слова одного из своих источников.

Первые лица США хоть прямо и не повторяют подобного рода теории, но дают понять, что с происхождением коронавируса все не так очевидно, как кажется.

"Мы знаем, что институт вирусологии находится совсем недалеко от "мокрого" рынка в Ухани. Еще много всего надо изучить. Вы должны знать, что правительство США усердно работает над тем, чтобы все выяснить", – заявил госсекретарь Майк Помпео в интервью тому же Fox News.

Найти крайнего: враги и союзники

Само происхождение вируса пока остается предметом для спекулятивных обвинений в адрес Китая. Но американское руководство в последнее время открыто обвиняет официальный Пекин и в том, что китайцы утаили информацию о первых этапах пандемии.

"Китай мог бы быть более честным раньше и предоставить намного больше информации, чтобы мы могли получить более полное представление о характере вируса и лучше справиться с ним", – отметил глава Пентагона Марк Эспер.

На первых этапах эпидемии, еще с февраля-марта, в американских и прочих медиа регулярно обсуждались подозрения, что Китай скрывает реальную информацию о количестве заболевших, что было бы вполне ожидаемо от авторитарного государства. Сравнительная легкость и скорость, с которой Китай смог почти победить у себя заболеваемость COVID-19, также выглядела подозрительно.

И вот авторитетное информагентство Bloomberg со ссылкой на разведку США подтвердило, что китайские власти специально занижали статистику по числу заболевших. А Associated Press, также со ссылкой на свои источники, утверждает, что китайское руководство шесть дней молчало о реальной угрозе пандемии коронавируса, после того, как получило подтверждения такой опасности. И за это время тысячи людей успели разъехаться из Уханя на празднование китайского Нового года, разнося инфекцию.

Китайские власти, естественно, все отрицают, указывая на естественное происхождение коронавируса. В Пекине призывают не искать виновных, а объединять мировые усилия в борьбе с пандемией. Но временами сами же переходят в информационную контратаку. Так, представитель китайского МИД Чжао Лицзяньи вовсе предположил, что коронавирус в Ухань могли завезти американские военные.

Глава КНР Си Цзиньпин (фото: фото: flickr.com/poroshenkopetro)

Задним числом китайцам все же пришлось подправить цифры. В середине апреля после пересчета количество жертв COVID-19 в Ухани выросло на 1290 человек, то есть почти на треть. Очевидно, официальный Пекин понимает, что пандемия все же нанесла ущерб имиджу страны и сейчас очень старается превратить угрозу в возможность, отправляя медицинские грузы и бригады медиков по всему миру. Эта политика Китая уже получила название "масочной дипломатии".

Евросоюз, похоже, не склонен поддерживать американские усилия по назначению Китая единственным виноватым. Высокий представитель ЕС по зарубежным делам и политике безопасности Жозеп Боррель раскритиковал реакцию самого Вашингтона на пандемию, подчеркнув, что "искать виновных – это не выход".

Но у США все же нашелся сильный союзник – недавно покинувшая ЕС Великобритания. "Нам придется задавать трудные вопросы о том, как это случилось и почему пандемию нельзя было остановить раньше. Вне всякого сомнения, мы не можем вести дела (с Китаем) как обычно после этого", – заявил министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб.

Оппозиционно настроенные к Белому дому американские СМИ уверены, что главная причина антикитайской информационной кампании – приближающиеся президентские выборы. И в свете провальных пока что попыток обуздать распространение вируса, роста безработицы и других экономических проблем шансы Трампа на переизбрание не выглядят настолько убедительными, как казалось ранее.

"Республиканцы все больше верят, что акцент на виновности Китая в распространении коронавируса может стать лучшим способом улучшить их шансы на выборах", – пишет The New York Times. При этом издание само же и указывает, что палки в колеса такой политике ставит лично президент Трамп. Свои антикитайские выпады он перемешивает с комплиментами в адрес китайского лидера Си Цзиньпина.

Другой вопрос, что Трамп любит подчеркивать свои хорошие личные отношения с различными мировыми лидерами – от Ким Чен Ына до Владимира Зеленского – и не имеет значения, как обстоят дела на самом деле. Смена риторики для Трампа также привычное дело. Издание Politico подсчитало, что за январь-февраль американский президент 15 раз хвалил китайские власти за их усилия по борьбе с коронавирусом, то есть говорил совершенно противоположные вещи, чем говорит сейчас.

Lose-lose стратегия

Нет сомнений, что в Вашингтоне взяли курс давить на Китай по всем фронтам. В Сенате появились законопроекты о санкциях против Китая за утаивание информации о коронавирусе и борьбе с социальными сетями и свободой слова.

Прокуратура штата Миссури уже подала иск на китайский власти и коммунистическую партию КНР за нанесенный штату ущерб. В Южно-Китайском море появились несколько американских военных кораблей. США прекратили финансирование Всемирной организации здравоохранения, обвинив ее в подконтрольности Китаю и ответственности за распространение COVID-19 в мировом масштабе и т.д.

Несколько сенаторов-республиканцев и вовсе предлагают отказаться от долговых обязательств США перед Китаем, которые превышают один триллион долларов. Многие страны вкладывают свои валютные резервы в казначейские облигации США, как в надежный финансовый инструмент. И дефолт по таким бумагам – даже только перед Китаем – может привести к непрогнозируемым последствиям. Ответные меры Пекина, которые при таком развитии событий выглядят почти неизбежными, могут полностью обрушить мировую финансовую систему.

Если такие меры выглядят слишком радикальными даже для нынешней американской администрации, то ее общий курс на уменьшение экономических связей с Китаем, протекционизм и экономический изоляционизм только будет усиливаться. Трамп не исключил даже возможного расторжения торговой сделки с КНР.

Еще летом прошлого года, задолго до начала пандемии коронавируса и в разгар торговой войны с Китаем, Трамп призывал американские компании покинуть КНР. При этом он угрожал даже применить акт о чрезвычайных экономических возможностях, который был принят во время "холодной войны" в 1977 году и дает возможность президенту прямо вмешиваться в международную торговлю.

В октябре прошлого года лишь 34% крупных американских компаний считали, что разрыв экономических связей между США и Китаем возможен. На фоне эпидемии коронавируса их количество возросло до 56%. Google, Apple и Microsoft частично выводят свои производственные мощности из Китая. Но переносят их недалеко – во Вьетнам и другие страны Юго-Восточной Азии. Ведь один из главных аргументов, почему мировые компании десятилетиями строили свои заводы и фабрики именно в Китае – дешевизна и относительная неприхотливость местной рабочей силы.

В то время же время Трамп, в соответствии со своими представлениями о том, как "сделать Америку снова великой", поддерживает перенос производств американских компаний на родину. Там они бы обеспечили занятость местному рабочему классу, который в свое время пострадал от деиндустриализации, а сейчас считается электоральной базой американского президента. О том, что пандемия будет способствовать притоку рабочих мест в США, прямо заявил американский министр торговли Уилбур Росс.

Китайская экономика в кризисных условиях переориентировалась на торговлю со странами Юго-Восточной Азии, чтобы компенсировать потери от сокращения экспорта в Евросоюз и США. Но падение китайской экономики все равно было неизбежным, составив в первом квартале этого года 6,8%. Это первый спад китайской экономики с далекого 1976 года.

Фото: из открытых источников

Тем не менее, поскольку коронавирус в КНР уже почти победили, по итогам года страна должна выйти в плюс, хотя и небольшой – согласно различным оценкам, 1-2% прироста ВВП.

Но пандемия обострила старую проблему китайской экономики – перепроизводство. Невиданный рост экономики, много лет достигавший 10-15% ежегодно, был возможен во многом за счет масштабных инфраструктурных проектов. Китайцы привыкли строить новые и новые автомобильные и железные дороги, мосты, вокзалы и т.д., которые превышают реальные потребности экономики и населения страны.

В случае ограничения экспорта в платежеспособные США и Евросоюз китайские телефоны просто некому будет покупать – внутренний рынок уже насыщен. Как сейчас некому жить в полутора десятках построенных с нуля пустующих городах. Экстенсивный способ развития экономики, сделавший возможным "китайское экономическое чудо", исчерпывает себя.

Китайские аналитики, впрочем, утверждают, что после нынешнего кризиса КНР, напротив, укрепит свои позиции на мировых рынках. Ведь страна уже заимствовала на Западе многие передовые технологии, а падение цен на нефть и прочее сырье играет ей на руку. Но быть таким локомотивом мирового экономического роста, как в былые годы, Китай уже вряд ли сможет.

Падение или даже медленный рост китайской экономики нанесет катастрофический удар по всему миру. Китайские предприятия встроены в миллионы технологических цепочек, по оценкам BBC, производя до половины всех комплектующих для развитых стран.

"Когда Франция чихает, весь мир подхватывает простуду", – говорил австрийский дипломат 19 века Клеменс фон Меттерних. Со сменой глобального лидерства так стали говорить о Соединенных Штатах, а теперь – о Китае и его роли для мировой экономики.

Судя по нынешним тенденциям, не только США, но и другие страны мира взяли уверенный курс на протекционизм и самообеспечение, вводя торговые ограничения на медицинские и прочие дефицитные товары. "Вирус протекционизма в эпоху коронавируса" – называется статья экономистов Мирового банка Аадитья Матоо и Мишеля Рута.

Авторы приходят к выводу, что подобные меры провоцируют дефицит и рост цен на целые группы товаров во всем мире. "Цены окажутся выше, чем следует, а распределение товаров не будет ни эффективным, ни равноправным. Любой отказ от открытости приведет к потерям для всех", – констатируют сотрудники Мирового банка.

Но, как показывает опыт предыдущих мировых кризисов, к примеру 2008 года, в такие времена страны мира предпочитают заботиться лишь о собственных интересах. И в глобальном масштабе побеждает lose-lose стратегия.