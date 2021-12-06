Каждый раз перед выходом из дома: в Шотландии порекомендовали делать COVID-тест чаще

По словам заместителя первого министра Шотландии Джона Суини, делать тест необходимо каждый раз перед выходом на встречу с другими людьми.

"Мы призываем людей чаще делать быстрые тесты с тест-полоской - не два раза в неделю, а гораздо чаще, когда планируются встречи с другими. Я делаю быстрый тест каждый день, если планирую выходить из дома и встречаться с людьми", - отметил Суини.

Как отметил заместитель первого министра, соответствующая практика будет добавлять уверенности в том, что человек будет чувствовать себя защищенным и не будет угрожать здоровью других.

Сегодня в Шотландии начали действовать новые карантинные правила. Отныне ночные клубы, концерты и другие массовые мероприятия можно посетить не только с сертификатом о вакцинации, но и с отрицательным тестом.