UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Каждый раз перед выходом из дома: в Шотландии порекомендовали делать COVID-тест чаще

Автор: Сергей Пышкин

В Шотландии местных призвали чаще проходить тестирование на выявление коронавируса. Советуют делать быстрые тесты ежедневно.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Herald.

По словам заместителя первого министра Шотландии Джона Суини, делать тест необходимо каждый раз перед выходом на встречу с другими людьми.

"Мы призываем людей чаще делать быстрые тесты с тест-полоской - не два раза в неделю, а гораздо чаще, когда планируются встречи с другими. Я делаю быстрый тест каждый день, если планирую выходить из дома и встречаться с людьми", - отметил Суини.

Как отметил заместитель первого министра, соответствующая практика будет добавлять уверенности в том, что человек будет чувствовать себя защищенным и не будет угрожать здоровью других.

Сегодня в Шотландии начали действовать новые карантинные правила. Отныне ночные клубы, концерты и другие массовые мероприятия можно посетить не только с сертификатом о вакцинации, но и с отрицательным тестом.

Читайте РБК-Украина в Google News
ШотландияКоронавирус