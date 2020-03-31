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Каждый десятый украинец уже потерял работу из-за коронавируса

Новости » Финансовый кризис 2020     31.03.2020 - 14:53
Каждый десятый украинец уже потерял работу из-за коронавируса
Фото: Киев во время карантина (Виталий Носач, РБК-Украина)

Карантин уже привел к существенным финансовым потерям

Среди украинцев, кто работал до карантина, введенного в связи с эпидемией коронавируса, только 46% за март получат заработок в полном объеме, 34% - в меньшем объеме, чем ожидалось, а 10% потеряли работу из-за карантина. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Info Sapiens, проведенного в конце марта 2020 года.

Каждый десятый украинец уже потерял работу из-за коронавируса

По данным опроса, 43% тех, кто работал или учился до карантина, продолжают регулярно посещать место работы или учебы.

Каждый десятый украинец уже потерял работу из-за коронавируса

Кроме того, 24% тех, кто перестал ходить на работу или учебу, продолжили работать или учиться дистанционно.

Каждый десятый украинец уже потерял работу из-за коронавируса

В целом 74% тех, кто до карантина работал или учился, продолжают это делать. Из них 8% отмечали, что работают больше, чем раньше, а 30% - что работают меньше.

Каждый десятый украинец уже потерял работу из-за коронавируса

Опрос компании Info Sapiens проводился 25-29 марта методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки телефонных номеров среди 809 респондентов. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону проживания. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,4%.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса Info Sapiens, по состоянию на конец марта 69% украинцев ощутили негативные последствия эпидемии коронавируса, в частности, 60% отметили финансовые потери.

Напомним, по данным опроса Info Sapiens, украинцы боятся как заражения коронавирусом, так и финансовых потерь, и лишь 7% не боятся последствий эпидемии.

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