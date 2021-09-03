Каждый 70 британец болен COVID-19, - Госстат Британии

Отмечается, что во время второй волны заболевания, в Великобритании заболевание было обнаружено у каждого 50 человека.

Согласно данным Госстата, процент людей с положительным тестом увеличился на территории юго-западной Британии и Западного Мидленда.

Лондон и Восточный Мидленд, со своей стороны, сообщили о снижении процента инфицирования.

В Йоркшире и Гамбере был зарегистрирован самый большой процент среди всех других регионов.