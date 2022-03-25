Мы с каждым днем приближаем мир и победу, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем выступлении заверил, что Украина постоянно работает над скорейшим наступлением мира и приближает победу в этой войне.

"Мы все время работаем. Страна должна двигаться к миру, двигаться вперед. Мы с каждым днем нашей защиты приближаем столь нужный нам мир и приближаем победу. А в этой войне невозможно без победы. Так и будет", - заявил президент Украины.

Зеленский также отметил, что Украина не может останавливаться и на минуту, потому что каждая минута решает многое - нашу судьбу, наше будущее и то, чем нам жить.