Мы с каждым днем приближаем мир и победу, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем выступлении заверил, что Украина постоянно работает над скорейшим наступлением мира и приближает победу в этой войне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.
"Мы все время работаем. Страна должна двигаться к миру, двигаться вперед. Мы с каждым днем нашей защиты приближаем столь нужный нам мир и приближаем победу. А в этой войне невозможно без победы. Так и будет", - заявил президент Украины.
Зеленский также отметил, что Украина не может останавливаться и на минуту, потому что каждая минута решает многое - нашу судьбу, наше будущее и то, чем нам жить.
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