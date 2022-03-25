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Мы с каждым днем приближаем мир и победу, - Зеленский

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Киев, Пятница 25 марта 2022 00:59
Мы с каждым днем приближаем мир и победу, - Зеленский Владимир Зеленский (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем выступлении заверил, что Украина постоянно работает над скорейшим наступлением мира и приближает победу в этой войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.

"Мы все время работаем. Страна должна двигаться к миру, двигаться вперед. Мы с каждым днем нашей защиты приближаем столь нужный нам мир и приближаем победу. А в этой войне невозможно без победы. Так и будет", - заявил президент Украины.

Зеленский также отметил, что Украина не может останавливаться и на минуту, потому что каждая минута решает многое - нашу судьбу, наше будущее и то, чем нам жить.

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