В каждом регионе Украине перепрофилируют по 2-4 больницы из-за COVID-19

Министерство здравоохранения перепрофилирует по 2-4 многопрофильные больницы в каждом регионе. Это позволит оказывать медицинскую помощь больным COVID-19, которые имеют также другие заболевания.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Соответствующее распоряжение было дано регионам еще две недели назад.

"Мы перепрофилируем по 2-4 многопрофильные больницы в каждом регионе. Это позволит нам оказывать медицинскую помощь больным COVID-19, которые имеют другие заболевания. Например, люди, которые нуждаются в той или иной операции и в то же время они имеют заболевания COVID-19. Обычно их надо лечить в таких больницах", - сказал Степанов.

При этом министр призвал граждан придерживаться правил карантина, чтобы остановить рост заболеваемости COVID-19.

Напомним, за сутки в Украине коронавирусом заразились почти 7,5 тысячи человек. Больше всего новых случаев в Киеве, Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Львовской и Черновицкой областях.

Также сообщалось, что по состоянию на 27 октября в Украине были заняты более чем на 65% больничные койки для пациентов с COVID-19.