ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В каждом регионе Украине перепрофилируют по 2-4 больницы из-за COVID-19

Автор: Игорь Литвиненко

Министерство здравоохранения перепрофилирует по 2-4 многопрофильные больницы в каждом регионе. Это позволит оказывать медицинскую помощь больным COVID-19, которые имеют также другие заболевания.

Самые читаемые новости

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Соответствующее распоряжение было дано регионам еще две недели назад.

"Мы перепрофилируем по 2-4 многопрофильные больницы в каждом регионе. Это позволит нам оказывать медицинскую помощь больным COVID-19, которые имеют другие заболевания. Например, люди, которые нуждаются в той или иной операции и в то же время они имеют заболевания COVID-19. Обычно их надо лечить в таких больницах", - сказал Степанов.

При этом министр призвал граждан придерживаться правил карантина, чтобы остановить рост заболеваемости COVID-19.

Напомним, за сутки в Украине коронавирусом заразились почти 7,5 тысячи человек. Больше всего новых случаев в Киеве, Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Львовской и Черновицкой областях.

Также сообщалось, что по состоянию на 27 октября в Украине были заняты более чем на 65% больничные койки для пациентов с COVID-19.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины больницаМаксим СтепановКоронавирус