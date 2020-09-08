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Каждая восьмая смерть в Европе происходит из-за экологических факторов, - агентство ЕС

Вторник 08 сентября 2020 16:33
Каждая восьмая смерть в Европе происходит из-за экологических факторов, - агентство ЕС
Фото: последствия жары (pixabay)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 8 сентября, в Европейском агентстве по вопросам окружающей среды сообщили, что факторы окружающей среды являются причиной около 13% всех смертей в Европе (ЕЭС). В частности, такая смертность связана с загрязнением воздуха и аномальной жарой, которая усилена изменением климата.

Об этом сообщает Reuters.

В целом речь идет о 630 тысячах смертей в 27 странах ЕС и Великобритании, которые связаны с факторами окружающей среды, с 2012 по 2020 год.

"Этих смертей можно избежать, и их можно значительно сократить за счет усилий по улучшению качества окружающей среды", - говорится в сообщении агентства.

Также там отмечают, что загрязнение воздуха приводит к более 400 тысячам преждевременных смертей. Длительное пребывание под воздействием опасных веществ в загрязненном воздухе может вызвать диабет, заболевание легких и рак. Кроме того, загрязнение воздуха может быть связано с более высокими показателями смертности среди пациентов с COVID-19.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала августа в Токио (Япония) по крайней мере 79 человек умерли от воздействия жаркой погоды.

Кроме того, за прошлое лето во Франции в дни аномальной жары погибли 1500 человек.

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