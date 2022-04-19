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Каждая страна должна заявить о своей позиции по поводу убийства украинцев, - Госдеп США

Флаг США (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что руководство Китая должно сделать выбор, на чьей стороне оно находится в войне России против Украины. Он также отметил, что в случае помощи КНР России на страну будут наложены серьезные санкции как со стороны США, так и других стран цивилизованного мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

По словам Прайса, настал момент, когда каждая ответственная страна в мире должна четко заявить перед собственным народом, перед международным сообществом, какую сторону она занимает в вопросах, которые являются фундаментальными.

Под фундаментальными вопросами, по мнению представителя Госдепа, стоит понимать бессмысленное нарушение прав человека россиянами в Украине, уничтожение гражданского населения, а также непризнание Кремлем международных границ. Представитель Госдепа также отметил, что пока Соединенные Штаты не видели признаков помощи России с китайской стороны, в частности оружием.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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