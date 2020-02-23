Каждая область в Украине подготовлена к выявлению коронавируса, - Гончарук

Правительство максимально мобилизовано, чтобы не допустить распространения коронавируса в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Алексея Гончарука Facebook,

По его словам, сейчас работа всех служб скоординирована. В Украине работает национальный штаб, который дважды в день собирает информацию по стране на выявление коронавируса.

"Если у человека будут симптомы болезни, каждую область мы подготовили к этому: есть бригады врачей-инфекционистов, которые знают всю процедуру оказания медицинской помощи. Определены больницы, которые готовы принять людей", - заявил Гончарук.

По его словам, правительство ежедневно получает от ВОЗ последнюю информацию относительно опыта различных стран: как развивается вирус, какой сейчас инкубационный период и прочее.

"К тому же, мы обнаружили группу стран с рисками заражения, поэтому существует дополнительная процедура контроля рейсов из этих стран: осуществляется проверка температуры тела пассажиров в украинских аэропортах", - добавил премьер.

Ранее сообщалось, что в Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая китайского коронавирус COVID-19 не зафиксировано.

Напомним, в СНБО сообщили, что о состоянии здоровья людей, эвакуированных из китайского Уханя и которые находятся на обсервации в Новых Санжарах Полтавской области, будут информировать каждый день, также будут сообщать о результатах их проб на коронавирус.