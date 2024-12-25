У Казахстані розбився пасажирський літак, який летів із Баку до Грозного (відео)

Неподалік Актау (Казахстан) розбився пасажирський літак. Він летів із Баку до Грозного.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tengri News.
"Поблизу Актау розбився літак, який, імовірно, летів із Баку до Грозного", - пишуть журналісти.
Крім того, на відео потрапив момент падіння. Як пишуть ЗМІ, наразі відомо, що з борту було подано екстрений сигнал.
"На місце аварії прибули 52 людини особового складу та 11 одиниць техніки МНС Казахстану. Попередньо повідомляється, що є ті, хто вижив", - додає Tengri News.
Зі свого боку, азербайджанські ЗМІ пишуть, що попередня причина трагедії - зіткнення судна з птахами.
Нагадаємо, у листопаді біля Вільнюського аеропорту розбився вантажний літак B737-400 компанії DHL. Повітряне судно впало на двоповерховий житловий будинок, і відомо про одну загиблу людину внаслідок пригоди.
Крім того, як повідомляли раніше, російський легкий багатоцільовий літак Ан-3 АК "Борус" розбився в Якутії в Олекмінському районі. Внаслідок пригоди один із пасажирів загинув.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.