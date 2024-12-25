У Казахстані розбився пасажирський літак, який летів із Баку до Грозного (відео)

"Поблизу Актау розбився літак, який, імовірно, летів із Баку до Грозного", - пишуть журналісти.

Крім того, на відео потрапив момент падіння. Як пишуть ЗМІ, наразі відомо, що з борту було подано екстрений сигнал.

"На місце аварії прибули 52 людини особового складу та 11 одиниць техніки МНС Казахстану. Попередньо повідомляється, що є ті, хто вижив", - додає Tengri News.

Зі свого боку, азербайджанські ЗМІ пишуть, що попередня причина трагедії - зіткнення судна з птахами.