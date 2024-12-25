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У Казахстані розбився пасажирський літак, який летів із Баку до Грозного (відео)

Фото: у Казахстані розбився пасажирський літак (xaqmedia.kz)
Автор: Наталія Гурковська

Неподалік Актау (Казахстан) розбився пасажирський літак. Він летів із Баку до Грозного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tengri News.

"Поблизу Актау розбився літак, який, імовірно, летів із Баку до Грозного", - пишуть журналісти.

Крім того, на відео потрапив момент падіння. Як пишуть ЗМІ, наразі відомо, що з борту було подано екстрений сигнал.

"На місце аварії прибули 52 людини особового складу та 11 одиниць техніки МНС Казахстану. Попередньо повідомляється, що є ті, хто вижив", - додає Tengri News.

Зі свого боку, азербайджанські ЗМІ пишуть, що попередня причина трагедії - зіткнення судна з птахами.

Нагадаємо, у листопаді біля Вільнюського аеропорту розбився вантажний літак B737-400 компанії DHL. Повітряне судно впало на двоповерховий житловий будинок, і відомо про одну загиблу людину внаслідок пригоди.

Крім того, як повідомляли раніше, російський легкий багатоцільовий літак Ан-3 АК "Борус" розбився в Якутії в Олекмінському районі. Внаслідок пригоди один із пасажирів загинув.

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