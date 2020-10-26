В Казахстане запретят посадку пассажиров в самолет без теста на коронавирус

Правительство Казахстана запретит авиакомпаниям посадку пассажиров без справок о результатах ПЦР-тестов на коронавирус. Такое распоряжение выдал премьер-министр Республики Аскар Мамин.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Казахстана.

"Премьер-министр поручил Министерству индустрии и инфраструктурного развития запретить авиакомпаниям посадку пассажиров без справок о результатах ПЦР-тестов", - говорится в сообщении.

Кроме того, Мамин распорядился ускорить поставку рентген-аппаратов и передвижных медицинских комплексов.

Напомним, в Казахстане ввели обязательное ПЦР-тестирование на коронавирус для всех прибывших в Республику.

Ранее Казахстан ужесточил контроль на государственной границе.

Кроме того, ранее Казахстан приостановил возобновление авиасообщения с другими странами. А иностранцев обязали предъявлять справки об обследовании на COVID-19. При ее отсутствии пассажира отправляют в стационар на два дня на время тестирования.

Отметим, Казахстан открыт для путешественников из Украины.